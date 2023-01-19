Израиль готовит войну: Иордания обратилась к ООН

Иордания не является членом СБ ООН, но ей разрешили выступить во время однодневных дебатов, которые были открыты для всех государств-членов СБ ООН.

Израиль хочет разжечь религиозную войну из-за Храмовой горы, заявил посланник Иордании Махмуд Дайфаллах Хмуд в Совете Безопасности, призвав СБ выступить против «военных преступлений» еврейского государства.

«Израиль продолжает вызывать гнев тысяч мусульман из-за его нападений на район аль-Харам, аш-Шариф, который является местом молитв мусульманского народа. Затем это приводит к религиозному конфликту, который будет иметь серьезные последствия в целом», — сказал Хмуд.

Он выступил на ежемесячном заседании СБ ООН по израильско-палестинскому конфликту в Нью-Йорке в среду. Иордания не является членом СБ ООН, но ей разрешили выступить во время однодневных дебатов, которые были открыты для всех государств-членов СБ ООН.

Хмуд также назвал посещение министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром комплекса мечети Аль-Акса в начале этого месяца «нападением» на этот район.

Он сказал, что Израиль продолжает изгонять палестинских жителей из их домов, в том числе в Иерусалиме, что является попыткой изменить идентичность города и является «военным преступлением».

Хмуд призвал СБ ООН к действиям, объяснив, что Иордания «приложит все усилия для защиты Иерусалима и святых мест, а также для защиты нашего главного дела — дела палестинцев».

«Мы будем продолжать работать над сохранением арабской идентичности, мусульманской идентичности и христианской идентичности святых мест в районе оккупированного Иерусалима, а также защищать юридические и исторические права [там], и это будет приоритетом его величества короля», — сказал Хмуд.

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