Российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области

Россия продолжает совершать военные преступления в Украине. Она вторглась на территорию суверенного государства и начала убивать мирных жителей. Продолжаются обстрелы о бомбардировки населенных пунктов.

Утром 28 февраля российские захватчики обстреляли поселок под названием Сартана в Донецкой области. Авиация оккупантов решила начать бомбить жилые дома. Пока неизвестно количество пострадавших.

Как рассказал мэр Мариуполя, города на берегу Азовского моря, находящегося неподалеку, РФ целенаправленно убивает мирное население Украины. Это никогда не будет забыто.

Ранее Курсор сообщал, что аэропорт в украинском Житомире обстреляли со стороны Беларуси.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России, заявила глава Еврокомиссии.

Еще напомним, что в Москве задержали президента Европейского форума русскоязычных евреев за протест против войны в Украине.

В Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей.

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