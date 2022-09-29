Израиль направил в Пуэрто-Рико делегацию для оказания помощи после обрушения урагана «Фиона»

Израильтяне восстанавливают устойчивость пуэрториканцев после последствий урагана «Фиона» в стране. Отправлена делегация для оказания психологической и медицинской помощи пострадавшим.

Представители United Hatzalah помогут местным жителям пережить последствия стихии, которая обрушился на регион в начале этого месяца.

Об этом 29 сентября сообщает Jerusalem Post.

Тамар Шлезингер, израильский социальный работник и волонтер Hatzalah, прокомментировала поездку. Она приземлилась в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, в пятницу утром вместе с пятью коллегами, добровольцами United Hatzalah. У всех есть опыт психологической помощи и неотложной медицинской помощи. Их встретили члены местной еврейской общины, а вскоре началась работу по оказанию помощи.

«Представьте, каково это — перестраивать свой дом во второй раз, опасаясь, что в ближайшие несколько лет он снова может быть разрушен», — продолжила она.

Участники миссии окажут поддержку многим малообеспеченным слоям населения. О сроках возвращения на территорию Израиля не сообщается.

Население Пуэрто-Рико, которое уже более пяти лет пытается восстановиться после разрушительного урагана «Мария», в настоящее время сталкивается с результатами очередного шторма. «Фиона» в сентябре 2022 года оставила без электричества. Фиксируются проблемы с нехваткой питьевой воды и крупным наводнением, которое уничтожило из большей части недавно замененной инфраструктуры. Уровень бедности значительно выше, чем на материковой части Соединенных Штатов, а доступ к ресурсам на большей части территории США ограничен.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученым удалось изнутри снять мощный ураган «Фиона». Для этого представители Национального управления океанических и атмосферных исследований использовали беспилотник Saildron.