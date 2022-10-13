Израиль предоставляет Украине разведданные об иранских беспилотниках Shahed 136 – СМИ

ЦАХАЛ якобы передает Украине информацию об иранских беспилотниках и позициях российских войск. Базовые сведения помогут эффективнее бороться с этими опасными дронами.

Количество и частота передаваемых данных неизвестны.

Об 13 октября сообщает The New York Times.

Высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что Израиль предоставляет Украине базовые разведывательные данные об иранских беспилотниках. Россия активно начала использовать на поле боя с сентября. Он также сообщил, что «частная израильская фирма предоставляла Украине спутниковые снимки позиций российских войск».

В израильском минобороны эту информацию не комментировали. По данным Украины, силы ПВО страны сбивают более половины этих дронов.

На этой неделе министр строительства и жилищного строительства Израиля Зеэв Элькин (Национальное единство) пояснил, что система «Железный купол» неэффективна против ракет, которые россия использует против Украины. Украина запросила у Израиля системы ПВО, учитывая успехи израильских систем «Железный купол» и «Барак-8», но Израиль, по данным издания, отказывается, предпочитая вместо этого предоставлять Украине гуманитарную небоевую помощь.

Ранее «Курсор» сообщал, что украинская армия перехватила в небе над городом Умань, где в это время находились 23 тысячи израильских паломников, иранские боевые беспилотники. Российские военные намеревались с их помощью бомбить гражданскую инфраструктуру. Рой беспилотных летательных аппаратов, известных как «Геран», атаковал украинские объекты. Непредвиденная роевая атака значительно снизила шансы на отражение атаки. Это позволило россиянам нанести критические удары по гражданским, убить больше людей.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!