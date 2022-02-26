Израильская группа помощи вылетела в Молдову, чтобы помочь украинским беженцам

Израильская неправительственная организация IsraAID направит в Молдову группу экстренной помощи, чтобы оказать поддержку растущему числу украинцев, бегущих из своей страны в поисках защиты от российской агрессии.

В связи с усилением боевых действий в Украине и столице Киеве после вторжения России в страну 24 февраля сотни тысяч украинских беженцев пробираются к границам страны, зачастую не имея ничего, кроме сумки с вещами.

IsraAID ожидает, что к началу этой недели будет создана команда в Молдове, и первоначально она сосредоточится на срочном распределении помощи и поддержке психического здоровья вновь прибывших беженцев.

«Мы глубоко обеспокоены разрушительной ситуацией, которая складывается в Украине», — сказал Йотам Полизер, генеральный директор IsraAID. «В очередной раз мы наблюдаем потенциальный приток большого количества беженцев в Европу, которым требуется срочная поддержка».

По данным молдавского правительства, по состоянию на пятницу, 25 февраля, в Молдову перешли более 15 800 украинцев. Агентства по оказанию помощи опасаются, что до пяти миллионов украинцев могут попытаться бежать из страны, большинство из которых составляют женщины и дети.

Молдова, наряду с другими приграничными странами Украины, ослабила или сняла ограничения на выезд из Украины, в том числе необходимость иметь при себе паспорт или свидетельство о прививке от COVID-19.

Команда IsraAID также оценит потребности на местах в Молдове и других приграничных с Украиной странах и при необходимости предоставит дополнительную поддержку.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Тель-Авиве пройдет марш в поддержку Украины.

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