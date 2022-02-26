В Тель-Авиве пройдет марш в поддержку Украины

Пикет в Тель-Авиве в поддержку Украины Фото: Алексей С. Железнов-Авни

Марш, запланированный на 18:00, начнется с бульвара Ротшильда. Люди соберутся в Тель-Авиве в знак протеста против полномасштабной военной агрессии России и в поддержку Украины.

Сегодня, 26 февраля, в Тель-Авиве пройдет марш в поддержку Украины, разрываемой войной, которую начала Россия.

Так, марш запланирован на 18:00. Колонна начнет свой путь с бульвара Ротшильда.

На фейсбук-странице ивэнта значится, что уже более 3,5 тысяч человек готовы прийти на марш.

Время: 18:00

Адрес: שדרות רוטשילד 1, 67132 תל אביב-יפו, ישראל

Напомним, что глава МИД Израиля Яир Лапид поручил посольству Израиля во Львове перейти на польскую сторону границы.

Также Курсор писал, что в украинском городе Черников жителей попросили готовиться к уличным боям.

Кроме того, Курсор писал, что, согласно изображениям, распространенным в социальных сетях в пятницу, мэрия Тель-Авива загорелась синим и желтым светом, цветами украинского флага, в поддержку страны, когда российские войска вторгаются в полномасштабную войну в Восточной Европе.

Десятки демонстрантов собрались в городе и по всему миру, чтобы выразить протест против неспровоцированной войны России против своего соседа.

Другие достопримечательности, включая Эйфелеву башню в Париже, стадион Allianz Arena в Мюнхене и мэрию Сараево, также осветились цветами украинского флага в знак солидарности.

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