Израильская компания поставит в Словакию комплексы «Стрела дикобраза»

Минобороны Словакии подписало с компанией BAE (шведско-британский производитель боевой техники) соглашение на сумму 1,37 млрд долларов на поставку 152 боевых машин пехоты. Среди прочего, они будут оснащены комплексом активной защиты «Стрела дикобраза» производства израильского концерна Elbit.

Об этом пишет Israeldefence.

Словацкая армия получит новейшую модель БМП, оснащенную новой башней с 35-мм пушкой. Кроме этого, часть машин будут оснащены противотанковыми ракетными комплексами Spike LR производства израильской компании Rafael.

Защиту от противотанковых ракет обеспечат комплексы «Стрела дикобраза» израильского производства. До этого, подобные средства защиты собиралось закупить американское оборонное ведомство для установки на боевые машины Корпуса морской пехоты.

«Курсор» сообщал, что Израиль, ОАЭ, Бахрейн и Марокко создадут общую платформу киберзащиты.