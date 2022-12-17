Израиль, ОАЭ, Бахрейн и Марокко создадут общую платформу киберзащиты

Из-за возросших угроз со стороны иранских хакеров, Израиль, ОАЭ, Бахрейн и Марокко решили объединить усилия и создать общую платформу киберзещиты.

Об этом сообщает i24news.tv.

Глава Национального киберуправления Израиля Габи Портной отметил, что страны проведи встречу и она была исторической. Стороны подписали декларацию о сотрудничестве в киберпространстве против общих врагов.

По его словам, это будет «кибер Железный купол», имея в виду эффективную израильскую систему противоракетной обороны.

В этом месяце израильские и американские специалисты также провели седьмые киберучения. Был смоделирован ряд боевых сценариев в киберпространстве с целью повышения готовности АОИ к растущим киберугрозам с акцентом на Ближний Восток.

Напомним, что летом, согласно данным израильского Управления по защите частной жизни, иранские хакеры слили информацию более 300 тысяч наших граждан, атаковав сайта бронирования путешествий.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания по кибербезопасности привлекла 100 млн долларов.

Еще мы писали, что Северная Корея пыталась взломать системы израильской компании, занимающейся криптовалютой, и вывести деньги, которые Пхеньян планировал использовать для своей ядерной программы.

Напомним, что информационное агентство Fars, освещающее протесты в Иране с позиции правящего режима, заявило о кибератаке. Во взломе базы данных правительственное издание обвинило Израиль.