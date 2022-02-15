Израильский маг Ури Геллер предупредил НАСА о надвигающемся вторжении инопланетян

Израильский волшебник Ури Геллер предупреждает НАСА, что инопланетяне гораздо более развиты, чем люди, и они скоро вторгнутся на Землю.

Израильский фокусник Ури Геллер предупредил НАСА, что вскоре на Землю высадятся инопланетяне.

Об этом передает Metro.

Менталист, который славится тем, что сгибает ложки, заявляет, что ученые, изучающие межзвездные радиоволны, наткнулись на инопланетную армаду, направлявшуюся прямо к Земле. Ури Геллер указывает на недавнее открытие огромного энергетического шара всего в 4000 световых лет от нас.

75-летний маг полагает, что источник энергии является свидетельством общения инопланетных существ, намного превосходящих людей. Он также считает, что развитая цивилизация планирует вторжение.

«Команда, занимающаяся картографированием радиоволн во Вселенной, обнаружила что-то необычное, что испускает гигантский выброс энергии три раза в час, и это не похоже ни на что, что астрономы видели раньше», — написал Геллер в Instagram.

Исследователи считают, что это может быть нейтронная звезда или белый карлик — схлопнувшиеся ядра звезд — со сверхмощным магнитным полем.

Вращаясь в космосе, странный объект испускает луч, который пересекает нашу линию обзора и на одну минуту из каждых двадцати становится одним из самых ярких радиоисточников в небе.

Астрофизик Наташа Херли-Уокер из Университета Кертина Международного центра радиоастрономических исследований возглавила группу, сделавшую открытие.

«Этот объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов во время наших наблюдений, — сказала она. — Это было совершенно неожиданно и было немного жутко для астронома, потому что в небе не было ничего подобного».

«И это действительно очень близко к нам — примерно в 4000 световых лет от нас».

Как ранее писал Курсор, новый космический телескоп НАСА достиг цели на солнечной орбите.

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