Израильтянин, который оказался в эпицентре трагедии в Марокко, рассказал, как все происходило

Он отправился отдохнуть, но его отпуск был испорчен.

Во время землетрясение русскоязычный израильтянин находился в Марракеше, где недавно было сильное землетрясение. Сам он никак не пострадал от разрушений и отделался лишь испорченным отпуском. Однако, по его словам, было страшно.

Об этом пишут "Детали".

Он рассказал, что уже во время первых толчков в гостинице, где он остановился, стали падать картины со стен и декоративные предметы, попадали лампы. На улицах стали раздаваться крики и он выбежал туда.

"Я как-то уже видел землетрясение в Таиланде, но гораздо более слабое. А тут земля как будто волнами ходила под ногами. Вокруг шум, крики. Но через 15 минут все закончилось и все пошли спать. Наверное, это не самый рациональный поступок, ведь могли быть и новые толчки, как недавно в Турции", - отметил израильтянин.

Только спустя время, выйдя в интернет, он оценил масштаб произошедшей катастрофы. Но его отель совсем не пострадал. Там были свет и вода, с утра подали завтрак, и хозяин уговаривал остаться. Тем не менее гости поспешили уехать из страны.

Ранее "Курсор" писал о том, что Эли Коэн сделал важное заявление относительно землетрясения в Марокко. К счастью, последний из отключенных от сети израильтян в Марокко вышел на связь.

Также мы сообщали, что Нетаниягу дал экстренный указ в связи с землетрясением в Марокко.