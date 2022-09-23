Израильтянин, работавший в банке Швейцарии, подозревается в крупном мошенничестве

Ави Лугасси, старший исполнительный директор швейцарского банка Hyposwiss Private Bank в Женеве, был арестован по подозрению в крупном мошенничестве. Лугасси, который родился в Израиле и десятилетиями жил в Швейцарии, подозревается в краже со счетов клиентов банка.

По сообщениям швейцарских СМИ, сумма хищения составляет 30-40 млн швейцарских франков (100-140 млн шекелей). Израильские источники сообщают, что сумма может исчисляться десятками миллионов долларов. Банк управляет примерно 7 млрд швейцарских франков. Лугасси был арестован 5 сентября после того, как банк приостановил его деятельность, и его арест был продлен на три месяца.

Арест произошел после плановой проверки самого банка, в ходе которой были обнаружены нарушения в документах. Банк обратился в полицию, чтобы подать жалобу, и в банковский регулятор Швейцарии. Дело было передано в прокуратуру в Женеве, и банк продолжает сотрудничать со следствием.

Согласно сообщению на швейцарском бизнес-сайте Bilan, Лугасси признал факты на слушаниях и раскрыл счета, на которые повлияло его хищение. Лугасси объяснил, что он «попал в ловушку, чтобы скрыть огромные убытки одного из своих давних клиентов в 2015 году, и схема была достаточно сложной и изощренной, чтобы обойти внутренние правила и процедуры банка и обмануть его клиентов». Подозрение в том, что клиенты получили поддельные документы, свидетельствующие о вкладах, которые на самом деле никогда не вносились.

Около 25% клиентов банка — богатые израильтяне, некоторые из которых пострадали от действий Лугасси. Среди них есть видные деятели израильского делового мира, которые вели дела в Восточной Европе. Лугасси работал с израильскими заказчиками, с некоторыми из которых он был в прямом контакте.

Это дело вызвало переполох в еврейской общине Женевы, и многие израильтяне знают Лугасси по его благотворительной деятельности в Керен ха-Йесод (Объединенный израильский призыв) в Женеве. В банке и среди знакомых Лугасси люди были очень удивлены обвинениями. Близкие ему люди, знавшие его много лет, описывают его как хорошего человека, очень активно участвовавшего в делах Израиля.

Ранее курсор писал, что банк «Леуми» начал борьбу с мошенниками: для клиентов открыли специальный центр. Банк будет предупреждать своих клиентов о предполагаемых попытках мошенничества с помощью сообщений на мобильное устройство.

Курсор сообщал, что согласно отчету, который опубликовал Отдел по борьбе с отмыванием средств минюста, самый большой доход у израильских преступников был в 2021 году от мошенничества в интернете. Этот способ незаконного заработка смог обойти даже торговлю наркотиками.