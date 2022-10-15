Мобилизированные в рф покупают себе бронежилеты, – британская разведка

Резервисты в россии* покупают себе средства защиты для участия в боях. Британская разведка сделала соответствующие выводы на основе данных и информации, которая поступает с мест дислокаций.

Многие российские резервисты, призванные воевать на Украине, вероятно, вынуждены покупать себе бронежилет из-за нехватки бюджетных средств.

Об этом 15 октября сообщает Maariv.

Стоимость бронежилетов возросла в разы. Спрос в российских городах на них огромен.

Британское министерство обороны также заявило в своем ежедневном отчете, что широко распространенная коррупция и плохая логистика были одними из основных факторов «плохих результатов» россии в войне против Украины.

Ранее «Курсор» сообщал, что мобилизированные начинают сдаваться в плен. Сослуживцы бросили россиянина в лесу и убежали от ВСУ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!