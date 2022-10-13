Мобилизированные начинают сдаваться в плен: сослуживцы бросили россиянина в лесу и убежали от ВСУ

Уроженца Липецка местный военкомат отправил на фронт всего через неделю после того, как ему вручили повестку.
Об этом 13 октября Eu political report.
Мужчина оказался в армии рф без прохождения необходимых процедур. Медосмотр он не прошел, а военной подготовки не было. Гражданин рф надеялся, что на войну из-за проблем со здоровьем ему идти не придется, но врачебную комиссию в военкомате ему так и не назначили.
Мобилизованных немедленно отправили на пункт сбора. У Чеботарева некоторый боевой опыт все же был, поскольку служил уже 9 лет назад. Он проходил подготовку на командира боевой машины пехоты. За ним закрепили специальность наводчика-оператора. В своей воинской части военнослужащий в основном служил писарем, а БМП видел всего «раз или два».
Мобилизованных решили быстро перебросить на проблемные участки фронта. За ночь они подготовили технику и выдвинулись на оккупированную территорию Украины. Так Егор оказался в районе города Сватово, а 29 сентября был отправлен в село Заречное. Именно вблизи населенного пункта в Донецкой области развелся бой. Это село являлось единственным путем для отступления российских войск из Лимана.
Подразделение Чеботарева должно был усилить оборону населенного пункта и не допустить выхода украинских войск к дороге. Когда экипаж Егора получил приказ открыть огонь, первый снаряд заклинил. В итоге БМП потеряла боеспособность. Через некоторое время технику обстреляли. Машина вылетела с дороги у села и заглохла.
Сослуживцы Чеботарева начали отступать. Они не оказали ему медицинской помощи. Мобилизированный оккупант остался без рации, карт. Он потерял ориентацию на местности и бродил один. Провизии у него не было, поэтому довелось пить воду из луж. Вскоре его заметили украинские военные. В плену Егор Чеботарев содержится в нормальных условиях и при возможности может быть добавлен в список на обмен.
Ранее «Курсор» сообщает, что двое россиян пытались убежать от мобилизации и приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!