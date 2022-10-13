Мобилизированные начинают сдаваться в плен: сослуживцы бросили россиянина в лесу и убежали от ВСУ

Младший сержант Егор Чеботарев, которого призвали в 252-го мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии ВС рф*, сдался в плен украинской армии. Это первый российский призывник, принявший решение добровольно.

Уроженца Липецка местный военкомат отправил на фронт всего через неделю после того, как ему вручили повестку.

Об этом 13 октября Eu political report.

Мужчина оказался в армии рф без прохождения необходимых процедур. Медосмотр он не прошел, а военной подготовки не было. Гражданин рф надеялся, что на войну из-за проблем со здоровьем ему идти не придется, но врачебную комиссию в военкомате ему так и не назначили.

Мобилизованных немедленно отправили на пункт сбора. У Чеботарева некоторый боевой опыт все же был, поскольку служил уже 9 лет назад. Он проходил подготовку на командира боевой машины пехоты. За ним закрепили специальность наводчика-оператора. В своей воинской части военнослужащий в основном служил писарем, а БМП видел всего «раз или два».

Мобилизованных решили быстро перебросить на проблемные участки фронта. За ночь они подготовили технику и выдвинулись на оккупированную территорию Украины. Так Егор оказался в районе города Сватово, а 29 сентября был отправлен в село Заречное. Именно вблизи населенного пункта в Донецкой области развелся бой. Это село являлось единственным путем для отступления российских войск из Лимана.

Подразделение Чеботарева должно был усилить оборону населенного пункта и не допустить выхода украинских войск к дороге. Когда экипаж Егора получил приказ открыть огонь, первый снаряд заклинил. В итоге БМП потеряла боеспособность. Через некоторое время технику обстреляли. Машина вылетела с дороги у села и заглохла.

Сослуживцы Чеботарева начали отступать. Они не оказали ему медицинской помощи. Мобилизированный оккупант остался без рации, карт. Он потерял ориентацию на местности и бродил один. Провизии у него не было, поэтому довелось пить воду из луж. Вскоре его заметили украинские военные. В плену Егор Чеботарев содержится в нормальных условиях и при возможности может быть добавлен в список на обмен.

Ранее «Курсор» сообщает, что двое россиян пытались убежать от мобилизации и приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!