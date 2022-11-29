Израильтянина арестовали на Крите

На Крите арестовали израильтянку после выдачи Интерполом ордера на ее арест после развода по поводу опеки над детьми.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Женщину могут экстрадировать в США.

Ранее «Курсор» рассказывал, что в Великобритании проводили перепись населения и установили, что еврейское население Англии и Уэльса немного увеличилось – с 265 000 в 2011 году до 271 000 в 2021 году. Евреи остались на уровне 0,5% от общей численности населения упомянутых стран.

Авторы исследования утверждают, что результаты могут быть неточными, потому что вопросы о религии носили добровольный характер, и 6% респондентов предпочли не отвечать. Самой крупной религиозной группой по переписи 2021 года оказались христиане.

Однако впервые менее половины населения (46,2%) отождествили себя с этой религией по сравнению с 59,3% в 2011 году. Согласно переписи, 22 миллиона англичан и валлийцев не исповедуют религию», что является вторым по величине процентом. Людей, которые идентифицируют себя как мусульмане, увеличилось с 2,7 млн ​​до 3,9 млн, а количество индуистов – с 818 тысяч до одного миллиона.

«Курсор» сообщал, что террористы напали на детей в Хевроне.

Помимо этого последнюю жертву теракта в Иерусалиме выписали из больницы.