Британская перепись населения обнаружила 271 тысячу евреев в Англии и Уэльсе

Последние результаты британской переписи населения показали, что еврейское население Англии и Уэльса немного увеличилось – с 265 000 в 2011 году до 271 000 в 2021 году.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Перепись 2021 года, проведенная Управлением национальной статистики (ONS), показала, что, хотя население еврейской общины увеличилось за последнее десятилетие, евреи остались на уровне 0,5% от общей численности населения Англии и Уэльса.

Результаты могут быть неточными, потому что вопрос о религии был добровольным, и 6% респондентов предпочли не отвечать. Самая крупная религиозная группа по переписи 2021 года – христиане, но впервые менее половины населения (46,2%) отождествили себя с этой религией по сравнению с 59,3% в 2011 году.

Перепись также показала, что 22 миллиона жителей Англии и Уэльса заявили, что «не исповедуют религию», что является вторым по величине процентом. Число респондентов, назвавших себя мусульманами, увеличилось с 2,7 млн ​​до 3,9 млн человек, а число индуистов – с 818 тысяч до одного миллиона. Религия является вопросом в рамках переписи населения уже 11 лет.

«Мало кто сегодня понимает или ценит, насколько важна перепись. Но ничего подобного нет. Его необычайная детализация позволяет нам увидеть и понять совершенно уникальные пути Великобритании. Это, без сомнения, самое важное исследовательское мероприятие в Великобритании», – рассказал доктор Джонатан Бойд, исполнительный директор Института исследований еврейской политики.

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