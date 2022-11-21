Известную еврейскую пару, погибшую на Титанике, показали на выставке в США

Женщина могла попасть в спасательную шлюпку, но вместо этого осталась на верную смерть со своим супругом.

В Нью-Йорке (США) проходит выставка, посвященная трагично известному пассажирскому пароходу «Титаник».

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Среди всего прочего, посетителям предлагают узнать о еврейской паре, погибшей во время этой трагедии в апреле 1912 года, ‒ Иде Штраус и Исидоре Штраусе.

Известно, что спасательные шлюпки были доступны в первую очередь женщинам и детям, а мужчинам приходилось ждать. Исидор получил шанс занять место в лодке благодаря своему богатству и статусу, но он отказался. Ида могла бы сесть в спасательную шлюпку и выжить, но она решила разделить судьбу своего мужа, вопреки его уговорам.

«Я не оставлю мужа. Мы всегда были вместе, вместе и умрем», ‒ сказала женщина.

Вместо себя пара посадила в шлюпку свою горничную Эллен Берд. В последний раз их видели сидящими на шезлонгах на одной из палуб тонущего лайнера. В итоге они оба утонули.

Когда оставшиеся в живых после катастрофы прибыли в Нью-Йорк, многие из них, в том числе и Эллен Берд, сообщили о героизме Иды и ее преданности мужу. Еще долгие годы ее историю пересказывали многие СМИ, а раввины многих еврейских общин на своих проповедях превозносили перед прихожанами храбрость женщины.

Тело Иды, в отличие от ее супруга, не нашли. На могиле Исидора в Бронксе в память о ней установили кенатоф.

Судьбоносный выбор Иды включили в «Титаник: Выставка», которую открыли возле Юнион-сквер на Манхэттене. На выставке представили ​​большую фотографию двух пассажиров первого класса, а также памятник Исидору.

В фильме Джеймса Кэмерона 1997 года «Титаник» есть сцена, в которой супруги утешают друг друга в постели, после чего к ним в каюту врывается вода. Сцену, где Исидор убеждал женщину сесть в шлюпку, не включили в итоговую версию фильма.

На выставке представлены кошерные тарелки, чашки и столовое серебро, а также тарелка, обозначенная как кошерная на иврите, а на ручке ножа выгравировано то же слово и слово «молоко». Хотя они не были извлечены из самого «Титаника», они использовались на «Уайт Стар Лайн», а это означает, что подобные блюда, вероятно, были на «Титанике».

Также гости могут увидеть копии корабля перед отплытием и того, что было найдено на дне океана после крушения. Дополнительно на выставке представлены красивые каюты и многочисленные истории других пассажиров, как выживших, так и пострадавших.

Любопытно, что на выставке нет фото еврейского миллионера Бенджамина Гуггенхайма, который, как считается, сказал на борту «Титаника»: «Мы оделись во все лучшее и готовы уйти как джентльмены».

«Курсор» сообщал, что ученые раскрыли тайну, связанную с «Титаником».