Известный иранский писатель умер в тюрьме после заражения коронавирусом

Иранский поэт и режиссер-диссидент Бакташ Абтин умер в заключении в Тегеране после заражения COVID-19, сообщили в субботу правозащитные группы, обвинив в его смерти руководство Исламской республики.

«Бакташ Абтин умер», — говорится в заявлении Ассоциации писателей Ирана в Telegram после того, как в начале недели автор был введен в состояние искусственной комы в больнице.

Базирующаяся в Париже группа по защите прав СМИ «Репортеры без границ» (RSF) подтвердила его смерть в своем заявлении в Twitter, сказав, что он «был несправедливо приговорен к шести годам тюремного заключения и находился в заключении в больнице, больной коронавирусом и лишенный необходимого ухода».

«RSF возлагает ответственность за его смерть на власти режима», — добавила организация, разместив фотографию Абтина в полосатой иранской тюремной форме, прикованного за ногу к больничной койке.

Хади Гаеми, исполнительный директор базирующегося в Нью-Йорке Центра по правам человека в Иране (CHRI), сказал: «Бакташ Абтин умер, потому что иранское правительство хотело «задушить» его в тюрьме».

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