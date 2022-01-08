Украина утилизирует 600 тысяч доз вакцин от COVID-19

Украина передает на утилизацию почти 600 000 доз вакцин COVID, непригодных для использования по различным причинам.

Об этом пишет РБК-Украина.

Они отмечают, что в 2021 году Украина получила более 3,6 млн доз вакцины COVID в качестве гуманитарной помощи от других стран, а также более 7,4 млн доз в рамках COVAX.

«По состоянию на 05 января 561 729 доз (просроченной) вакцины AztraZeneca, полученной бесплатно в качестве гуманитарной помощи из других стран, были собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации для утилизации», — говорится в ответе на запрос.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

Ранее Курсор сообщал, что ученые определили, почему вакцина против COVID-19 не всегда эффективна. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.