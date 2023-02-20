Известный комик унизил кадырова, высмеяв с его «трофейный пистолет»

Ранее кадыров заявил, что командиры привезли ему пистолет, из которого застрелился немецкий диктатор Адольф Гитлер. После этого он стал объектом насмешек в соцсетях.

Известный комик из Студии Квартал 95, актер Юрий Великий спародировал главу Чечни рамзана кадырова*. Ранее в интервью пропагандистке ольге скабеевой онугрожал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, показывая «трофейный пистолет».

Видео обнародовано в YouTube.

Кадыров заявил, что бережет оружие для президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот мог также застрелиться. После этого лидер Чечни стал героем множества мемов и объектом насмешек в интернете.

«Если ему не подходит пистолет, дон, у меня для него есть другие варианты, дон. Есть посох, дон, которой наш известный царь Иван Грозный, этим посохом можно сказать, десынафицировал, дон», — говорит актер в образе кадырова. Он также добавил, что помимо посоха у него есть стрела, которой во время «троянской спецоперации попали прямо в пятку Брэду Питту». Но если же и это не подойдет Зеленскому, то имеется «трофейное яблоко». «Этим яблоком злая мать-и-мачеха когда-то отравила снежную Белку, ой Белуюснежку», — рассказывает «кадыров».

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.