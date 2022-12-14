Бней-Брит предупреждает о вмешательстве Ирана во внутренние дела Канады

Еврейская общественная организация Бней-Брит призвала к созданию реестра иностранных агентов для борьбы с вмешательством извне во внутренние дела Канады. Там предупредили, что иностранные правительства и организации, такие как Корпус стражей исламской революции, угрожают национальной безопасности страны.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Идея такого реестра не нова. В августе 2021 года в отчете федерального правительства об инновационных средствах защиты канадских властей от иностранного вмешательства реестр был признан инструментом, который может помочь в таких усилиях», — сказал гендиректор Бней-Брит Майкл Мостин.

Мостин раскритиковал отсутствие реестра в Канаде. Австралия и США уже пользуются своими собственными реестрами для борьбы с иностранным вмешательством. По его словам, в наше время Канада «остро» нуждается в этом реестре.

«Нам известно о подрывных иностранных элементах, действующих с целью повлиять на политику Канады или запугать канадцев. Реестр ограничит действия, которые могут быть предприняты агентами других стран, находясь в Канаде. Это обеспечит механизм, с помощью которого можно будет отслеживать их действия и последующее влияние на канадцев», ‒ сказал он.

Мостин обратился к аудитории и заявил, что не только Китай был связан с «оказанием тайного экстерриториального влияния». Так, в ноябре канадская разведка обнародовала результаты своего расследования угроз национальной безопасности Канады со стороны членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Гендиректор сказал, что в Бней-Брит надеются на сотрудничество с другими общественными группами, поддерживающими реестр. Он призывает всех политических лидеров к осуществлению важных мер по защите, которые защитят демократию.

«Существует опасность, которая не только ощутима, но и может затронуть всех канадцев. В результате мы должны объединиться, чтобы гарантировать, что сама ткань нашего общества не будет скомпрометирована пятнами иностранного вмешательства», ‒ добавил он.

«Курсор» сообщал, что в ООН проголосуют за исключение Ирана из Комиссии по положению женщин.

Помимо этого недавно кандидат в премьер-министры Канады пообещал перенести посольство в Иерусалим.