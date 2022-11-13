К теракту в Стамбуле может быть причастна женщина — Эрдоган

По словам президента Турции, все причастные к этому нападению будут установлены и понесут наказание.

Сегодняшний взрыв в Стамбуле был террористическим актом.

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает турецкий телеканал NTV.

Соответствующее заявление было сделано Эрдоганом в аэропорту перед его вылетом в Индонезию на встречу G20.

Эрдоган, в частности, назвал теракт попыткой «захватить Турцию» с помощью террора и пообещал, что все причастные к этому нападению будут установлены и понесут наказание.

«На место происшествия были направлены уполномоченные эксперты. Соответствующие подразделения продолжают работу по выявлению лиц, совершивших это вероломное нападение, и стоящих за ним сил», — заявил президент Турции.

Он также подтвердил, что в результате инцидента погибли 6 человек — четверо на месте, двое в больнице, еще 53 получили ранения.

«Есть признаки того, что к этому теракту причастна женщина. Продолжается изучение камер наблюдения», – заявил Эрдоган.

Как сообщал Курсор, шесть человек погибли, еще 17 получили ранения днем ​​в воскресенье, 13 ноября, в результате взрыва, произошедшего на бульваре Истикляль, одной из центральных улиц столицы Стамбула — в районе площади Таксим.

Взрыв произошел в час-пик в районе, считающемся особо популярным у туристов и местных жителей. На месте взрыва произошли серьезные разрушения.

Также Курсор информировал о том, что в середине октября на шахте в провинции Бартин на севере Турции произошел взрыв, в результате которого погибло более 40 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил место Амасра, где произошла трагедия. Он подчеркнул, что любая халатность будет наказана.

В свою очередь, министр энергетики Фатих Донмез заявил, что взрыв, вероятно, был вызван газом, выделяемым в угольных шахтах.