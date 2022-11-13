Взрыв в Стамбуле: стало известно о четырех погибших

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 17 получили ранения днем в воскресенье, 13 ноября, в результате взрыва, произошедшего на бульваре Истикляль, одной из центральных улиц столицы Стамбула — в районе площади Таксим.
Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что взрыв произошел в час-пик в районе, считающемся особо популярным у туристов и местных жителей. На месте взрыва произошли серьезные разрушения.
О причине взрыва пока не сообщается. Также отмечается, что десятки машин скорой помощи были направлены к месту происшествия после взрыва, район оцепили правоохранители.
Департамент по делам израильтян за рубежом Министерства иностранных дел и консульство Израиля в Стамбуле уточняют, пострадали ли израильтяне в результате инцидента.
Как сообщал Курсор, в середине октября на шахте в провинции Бартин на севере Турции произошел взрыв, в результате которого погибло более 40 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил место Амасра, где произошла трагедия. Он подчеркнул, что любая халатность будет наказана.
В свою очередь, министр энергетики Фатих Донмез заявил, что взрыв, вероятно, был вызван газом, выделяемым в угольных шахтах.
Также Курсор информировал о том, что на днях в Иерусалиме в жилом доме на улице Шмуэля Эдена в районе Писгат-Зеев случился взрыв газа. После взрыва произошло частичное обрушение здания. Четыре жителя дома получили ранения средней степени тяжести и были эвакуированы в больницы.