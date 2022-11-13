Взрыв в Стамбуле: стало известно о четырех погибших

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 17 получили ранения днем ​​в воскресенье, 13 ноября, в результате взрыва, произошедшего на бульваре Истикляль, одной из центральных улиц столицы Стамбула — в районе площади Таксим.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что взрыв произошел в час-пик в районе, считающемся особо популярным у туристов и местных жителей. На месте взрыва произошли серьезные разрушения.

О причине взрыва пока не сообщается. Также отмечается, что десятки машин скорой помощи были направлены к месту происшествия после взрыва, район оцепили правоохранители.