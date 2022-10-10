К «Титанику» рукой подать: компания OceanGate создала аппарат для погружений к затонувшему пароходу

Судно сделано из легких материалов, что позволяет решить проблему давления в воде.

Об этом 10 октября сообщает ВВС.

Для многих увидеть самое известное кораблекрушение в мире — мечта всей жизни. И теперь платные авантюристы, называемые «специалистами по миссии», могут получить возможность исследовать «Титаник» вблизи.

Для реализации погружений специалисты создали новый тип подводного аппарата из легких материалов. Он доставляет до пяти человек с океанского корабля на глубину к знаменитому кораблю. Многие думали, что это невозможно.

Раш уже на себе протестировал технологию. Он был на месте (после того, как в прошлом году успешно добрался до места крушения на подводном аппарате) с большим количеством людей, включая команду на борту судна, сотрудников OceanGate, ученых и небольшую, но важную группу оплачиваемых авантюристов под названием «миссия специалистов». Каждый из них заплатил до 250 тысяч долларов (около 225 000 фунтов стерлингов) за возможность увидеть «Титаник» вблизи.

«Придет время, когда люди будут летать в космос с меньшими затратами и очень регулярно. Я думаю, то же самое произойдет и под водой», – заявил разработчик.

Все желающие получат возможность поучаствовать в инициативе. У них также будет шанс помочь в качестве гражданских ученых, собирая фотографии и видео о глубоководном биоразнообразии. В недавнем погружении уже участвовали банкир Рената Рохас, бизнесмен Ойсин Фаннинг и телеведущий Джейден Пэн, а также океанограф Стив Росс и пилот подводного плавания Скотт Гриффит.

Ранее «Курсор» опубликовал новое видео с «Титаника» позволяет рассмотреть обломки корабля в мельчайших деталях.