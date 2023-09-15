К Земле летит астероид, длина которого достигает почти 100 метров

Ученые рассказали, есть ли угроза для людей.

В предстоящую субботу, 16 сентября, Земля будет вблизи астероида размером около 94 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

По информации от NASA, астероид с названием 2016 год LY48 пролетит на расстоянии 1,93 миллиона километров от Земли и будет двигаться со скоростью 38 268 километров в час.

Согласно классификации NASA, астероиды, приближающиеся к Земле на расстояние менее 7,4 миллиона километров и имеющие размер более 150 метров, считаются "потенциально опасными объектами".

До этого исследователи предупредили о приближении к Земле потенциально опасного астероида, которому присвоили название 349507 (2008 QY). Его диаметр оценивают в 1,2 км. Астероид сблизится с Землей 3 октября 2023 года со скоростью более 20 километров в секунду. Расстояние между ним и планетой составит 6,3 млн км. Эксперты пояснили, что потенциально опасными считаются тела, проходящие в пределах 7,5 млн км от Земли.

Также ученые объяснили, что будет с Землей в случае удара астероида. Столкновение двух объектов может привести к передаче импульса и изменению их траектории, в том числе орбиты планеты вокруг Солнца. Однако это зависит от различных факторов, таких как размер астероида, его плотность, скорость и угол падения, а также место, куда он упадет на Землю.