К Земле летит очередной гигантский астероид: ученые считают его опасным

К Земле летит потенциально опасный астероид, получивший название 2023 DW. Его ширина составляет 50 метров. И ученые считают, что он может быть пасен для нашей планеты.

Об этом сообщает Forbes.

Это космическое тело в настоящее время занимает первое место в списке рисков Европейского космического агентства. При этом ученые отметили, что он не уничтожит все живое, но если упадет в густонаселенном районе земного шара, то может повлечь за собой серьезные разрушения.

По данным экспертов, вероятное место падения астероида — Тихий океан. В то же время возможна угроза для территории США и Индонезии.

Кроме того, ученые добавили, что космический объект может долететь до Земли в 2046 году, с вероятностью столкновения с нашей планетой примерно один к 625.

Недавно исследователи сообщили, что в ближайшее время мимо Земли пройдут пять крупных астероидов, которые могут быть угрозой для нашей планеты, так как космос является непредсказуемым местом. В NASA отметили, если астероид имеет в ширину более 140 метров и подлетает к Земле на расстояние ближе, чем 7,5 млн км, то такой космический камень считается потенциально опасным. Считается, что астероид размером даже в 100 метров может в результате падения на планету причинить значительный ущерб. Если же астероид будет шириной не менее 1 км, то это может привести к глобальному катаклизму.