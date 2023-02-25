К Земле приближается сразу пять астероидов: насколько они опасны

Исследователи заявили, что в ближайшее время мимо нашей планеты пролетит сразу пять достаточно больших астероидов, которые могут представлять для нас угрозу, поскольку космос — непредсказуемое место.

Об этом пишет HiTech.

В NASA отметили, если астероид имеет в ширину более 140 метров и подлетает к Земле на расстояние ближе, чем 7,5 млн км, то такой космический камень считается потенциально опасным. Считается, что астероид размером даже в 100 метров может в результате падения на планету причинить значительный ущерб. Если же астероид будет шириной не менее 1 км, то это может привести к глобальному катаклизму.

По словам ученых, все больше околоземных астероидов в ближайшем будущем будут находиться на опасном расстоянии от Земли. В списке из 5 астероидов, которые скоро приблизятся к планете самым опасным является камень шириной в 223 метра, что в два раза больше, чем длина футбольного поля. Этот астероид к тому же будет находиться на очень близком расстоянии от Земли.

Первым в списке находится астероид под названием 2023 CG1, ширина которого составляет 32 метра. Космический камень высотой с девятиэтажный дом уже в субботу, 25 февраля, приблизится к Земле на расстояние в 5,8 млн км.

В воскресенье, 26 февраля, мимо нашей планеты должен пролететь астероид под названием 2023 DA. Этот камень шириной в 18 метров будет находиться на расстоянии в 1 млн км от Земли. Это почти в три раза дальше, чем находится Луна.

Понедельник 27 февраля действительно будет тяжелым. Дело в том, что к Земле подлетит на расстояние в 4,8 млн км потенциально опасный огромный астероид 2012 DK31 диаметром в 143 метра.

На четвертый день подряд, то есть во вторник, 28 февраля, мимо Земли должен пролететь 145-метровый астероид под названием 2006 BE55. В этот день он будет находиться на расстоянии в 3,5 мл км от нашей планеты.

И наконец, ровно через неделю, в пятницу, 3 марта, к Земле приблизится на расстояние в 4,4 млн км самый опасный из этого списка астероид под названием 2007 ED125.

Трое из вышеуказанных астероидов и по размеру и расстоянию от нашей планеты подходят под обозначение «потенциально опасный астероид». Хотя в NASA считают, что все эти 5 космических камней минуют Землю.

«Курсор» писал ранее, что небольшой астероид врезался в атмосферу Земли над Францией.