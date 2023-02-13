Над Францией пронесся метровый астероид: в сети показали видео

Необычный космический камень был всего один метр в ширину.

Небольшой астероид врезался в атмосферу Земли над Францией сегодня ночью.

Об этом сообщает Earth Sky.

Как сообщается, космический камень был всего один метр в ширину, однако его смогли засечь, рассчитать траекторию и заранее предсказать падение.

Это всего лишь седьмой раз, когда метеор был обнаружен до столкновения с Землей. Всего пару месяцев назад астрономы обнаружили метеор за несколько часов до того, как он упал над Канадой.

Учитывая небольшой размер этого маленького объекта, движущегося в космосе, удивительно, что его вообще смогли обнаружить до удара.

Ранее Курсор писал, что онлайн-симулятор покажет последствия падения астероида на Землю в любом месте. Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если гигантский астероид внезапно врежется в Землю и уничтожит все вокруг.

Ранее Курсор писал, что астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу. На нем обнаружены древние фрагменты звездной пыли старше Солнечной системы.

Также наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов.