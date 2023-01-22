Кайли Дженнер впервые показала фото своего сына

19:25, Сегодня
Мировые новости, Шоу-бизнес
кайли дженнер впервые показала фото своего сына 22 января, 2023
Фото: instagram.com/kyliejenner

Известная бизнесвумен и модель Кайли Дженнер впервые показала, как выглядит ее 11-месячный сын Эир. Поклонник очень долго ждали этого момента!

25-летняя модель родила своего второго ребенка 2 февраля 2022 года. Старшая дочь, Сторми, была рождена 1 февраля 2016 года, и Кайли ее фото тоже долго держала в секрете. Но время пришло — поклонники наконец смогли оценить, на кого похож сын знаменитой пары.

Фотографии сына Дженнер опубликовала в личном микроблоге в сети Instagram.

На фото фанаты увидели прелестного ребенка, который впитал лучшее от обоих родителей — смуглую кожу от папы, крупные глаза от мамы. Малыш растет невероятно обаятельным ребенком, и уже покоряет сердца миллион женщин по всему миру.

кайли дженнер впервые показала фото своего сына 22 января, 2023 кайли дженнер впервые показала фото своего сына 22 января, 2023 кайли дженнер впервые показала фото своего сына 22 января, 2023 кайли дженнер впервые показала фото своего сына 22 января, 2023

К слову, недавно в сети появилась информация, что Кайли Дженнер разошлась с отцом своих детей Трэвисом Скоттом, и, скорее всего, в этот раз навсегда. Они уже расходились перед второй беременностью звезды, но потом сошлись назад.

Напомним, что звезда «Гардемаринов» отправился на войну с Украиной на стороне агрессора. Актер опубликовал на своей странице в сети Instagram фотографии с фронта, возле военной техники с рашистскими символами. Поклонники были разочарованы поступком любимого кумира, хотя часть россиян поддержала звезду, как и поддерживать военное вторжение в чужое государство.

Отметим, что звезда сериала «Дневники вампира» во второй раз станет отцом. Актер вместе с супругой уже воспитывает дочь, которую звездная пара скрывает от общественности, и не публикует фото девочки. К слову, неизвестно, кого ждет пара — мальчика или девочку.

Также, звезда Голливуда созналась, что волонтерство разрушило ее карьеру. Актриса созналась, что реклама презервативов для информирования общественности о ВИЧ и СПИД сыграла с ней злую шутку, и пришлось принимать для себя важное решение — продолжить актерскую деятельность или продолжать нести благотворительную миссию.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.