Известная бизнесвумен и модель Кайли Дженнер впервые показала, как выглядит ее 11-месячный сын Эир. Поклонник очень долго ждали этого момента!

25-летняя модель родила своего второго ребенка 2 февраля 2022 года. Старшая дочь, Сторми, была рождена 1 февраля 2016 года, и Кайли ее фото тоже долго держала в секрете. Но время пришло — поклонники наконец смогли оценить, на кого похож сын знаменитой пары.

Фотографии сына Дженнер опубликовала в личном микроблоге в сети Instagram.

На фото фанаты увидели прелестного ребенка, который впитал лучшее от обоих родителей — смуглую кожу от папы, крупные глаза от мамы. Малыш растет невероятно обаятельным ребенком, и уже покоряет сердца миллион женщин по всему миру.

К слову, недавно в сети появилась информация, что Кайли Дженнер разошлась с отцом своих детей Трэвисом Скоттом, и, скорее всего, в этот раз навсегда. Они уже расходились перед второй беременностью звезды, но потом сошлись назад.

Напомним, что звезда «Гардемаринов» отправился на войну с Украиной на стороне агрессора. Актер опубликовал на своей странице в сети Instagram фотографии с фронта, возле военной техники с рашистскими символами. Поклонники были разочарованы поступком любимого кумира, хотя часть россиян поддержала звезду, как и поддерживать военное вторжение в чужое государство.

Отметим, что звезда сериала «Дневники вампира» во второй раз станет отцом. Актер вместе с супругой уже воспитывает дочь, которую звездная пара скрывает от общественности, и не публикует фото девочки. К слову, неизвестно, кого ждет пара — мальчика или девочку.

Также, звезда Голливуда созналась, что волонтерство разрушило ее карьеру. Актриса созналась, что реклама презервативов для информирования общественности о ВИЧ и СПИД сыграла с ней злую шутку, и пришлось принимать для себя важное решение — продолжить актерскую деятельность или продолжать нести благотворительную миссию.