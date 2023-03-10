Как долго россия сможет вести войну в Украине — подсчет разведки Литвы

Разведка всего мира пытаются спрогнозировать как дальнейшие шаги рф в войне с Украиной, так и перспективы окончания военных действий.

Чуть больше года длится война в Украине, и президент российской федерации* не может угомонить свой захватнический пыл. Однако россия постепенно исчерпывает свои ресурсы и россияне начинают уставать от войны, больше аккумулируя свое внимание на внутренних проблемах рф, в частности социальных, на что еще больше указала война. Разведка многих европейских стран пытается спрогнозировать дальнейшие действия путина, чтобы помочь Украине остановить бесноватого агрессора, и у Литвы есть некоторые продвижения в этом плане.

Подробнее об этом информирует Sky News.

Согласно высказываемому мнению директора департамента оперативных служб при министерстве обороны Литвы, Элегиюса Паулавичюса, россия вполне способна протянуть войну «с нынешним накалом» еще на два года. При этом, по словам Паулавичюса, россия также получит поддержку от Ирана и Северной Кореи.

Однако глава военной разведки Литвы считает, что начать войну против Украины было большой ошибкой россии, и что это решение обойдется Москве очень дорого. По его словам, на данный момент Украина еще не победила, но россия также не потерпела поражения.

Судя по высказыванию Паулавичюса, россия может продолжать свою военную активность в течение неопределенного времени, а поддержка со стороны других диктаторских стран добавляет ей уверенности. Однако нельзя забывать, что это нарушение международного права и приводит к множеству ужасных последствий для мирных жителей Украины. Поэтому надо приложить все усилия для того, чтобы прекратить этот военный конфликт и покончить с нарушениями международного закона.

Ранее «Курсор» информировал, что американские разведчики утверждают, что в россии наблюдается нехватка боеприпасов и войск, что может привести к переходу страны на оборонительную стратегию, сосредоточившись на удержании уже занятых позиций и затягивании конфликта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!