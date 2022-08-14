Как изменения климата влияют на инфекционные заболевания — исследование

Группа международных экспертов отметила, что климатические изменения могут сделать инфекционные заболевания более опасными.
Об этом сообщает издание Futurism.
Ученые отметили, что в ближайшее время нужно будет пристально наблюдать за 277 распространенными болезнями. То есть, риск заболеть ими может значительно вырасти и это связано будет, например, с наводнениями, которые увеличились в последнее время и могут привести к большему распространению гепатита. А повышение температуры воздуха может увеличить популяцию комаров и продолжительность их жизни, а они являются переносчиками опасных заболеваний.
Также большее количество засух станет причиной того, что грызуны, переносящие заболевания, станут искать пищу в местах, расположенным рядом с поселениями людей.
Исследователи обеспокоены, что человечество может не успеть адаптироваться как к новому климату, так и усиленным патогенам, что приведет к серьезной катастрофе.
Чтобы предотвратить такой сценарий, ученые призывают мир сократить выбросы парниковых газов, которые влияют на изменение климатических условий. Если бы речь шла об опасности нескольких инфекционных заболеваний, то с этим еще можно было бы справиться, а когда речь идет о 58% болезней, то это является серьезной угрозой.
«Курсор» писал ранее, что Ученые предполагают, что песчаная пыль может изменять температуру на планете, но пока не ясно в какую сторону, поэтому NASA хотят изучить этот вопрос.