Как изменения климата влияют на инфекционные заболевания — исследование

Ученые из Университета Гавайев в Маноа и Университета Висконсин-Мэдисон заявили, что изменения климата усугубляют больше половины инфекционных заболеваний.

Группа международных экспертов отметила, что климатические изменения могут сделать инфекционные заболевания более опасными.

Об этом сообщает издание Futurism.

Ученые отметили, что в ближайшее время нужно будет пристально наблюдать за 277 распространенными болезнями. То есть, риск заболеть ими может значительно вырасти и это связано будет, например, с наводнениями, которые увеличились в последнее время и могут привести к большему распространению гепатита. А повышение температуры воздуха может увеличить популяцию комаров и продолжительность их жизни, а они являются переносчиками опасных заболеваний.

Также большее количество засух станет причиной того, что грызуны, переносящие заболевания, станут искать пищу в местах, расположенным рядом с поселениями людей.

Исследователи обеспокоены, что человечество может не успеть адаптироваться как к новому климату, так и усиленным патогенам, что приведет к серьезной катастрофе.

Чтобы предотвратить такой сценарий, ученые призывают мир сократить выбросы парниковых газов, которые влияют на изменение климатических условий. Если бы речь шла об опасности нескольких инфекционных заболеваний, то с этим еще можно было бы справиться, а когда речь идет о 58% болезней, то это является серьезной угрозой.

«Курсор» писал ранее, что Ученые предполагают, что песчаная пыль может изменять температуру на планете, но пока не ясно в какую сторону, поэтому NASA хотят изучить этот вопрос.