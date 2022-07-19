NASA начнет изучать влияние песчаной пыли на изменение климата

Ученые предполагают, что песчаная пыль может изменять температуру на планете, но пока не ясно в какую сторону, поэтому NASA хотят изучить этот вопрос.

Исследователи заявляют, что песчаная пыль, которая с помощью ветра поднимается в атмосферу и разносится по всему миру с пустынных регионов, может влиять на изменение климата. Но пока не понятно, в какую сторону происходят эти изменения.

Об этом сообщает издание Inverse.

В связи с этим NASA решило отправить на борту корабля компании SpaceX специальный прибор EMIT, который должен будет изучить круговорот пыли на планете и измерить уровень его влияния на климат. Этот прибор проведет миллиард наблюдений за пылью на Земле в течение года, чтобы выяснить, она охлаждает или нагревает нашу планету.

Исследователи подчеркивают, что песчаная пыль полезна для живых экосистем, например, ею питаются микроорганизмы, а попадая в океаны она способствует цветению водорослей.

Но часто частицы пыли поднимаются мощными ветрами в пустыне и создают бури, которые вредны для здоровья человека.

Представитель NASA Грегори Окин отметил, что сейчас климат очень меняется, в частности все больше регионов страдают от засухи, а значит в атмосферу попадает больше песчаной пыли. Она может либо удерживать тепло, либо способствовать тому, что солнечные лучи уходят обратно в космос и меньше нагревают Землю.

«Курсор» ранее писал, что NASA в 2030-х годах начнет искать жизнь на Марсе.