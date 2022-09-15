Как в Лондоне проходит прощание с королевой Елизаветой II: прямая трансляция

В Вестминстер-холле продолжается публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II. Очередь из желающих проводить Ее Величество в последний путь растянулась на километры.

Сегодня, 15 сентября, в Вестминстерском дворце продолжается прощание с королевой Елизаветой II. Британцы и гости города выстроились в очередь, чтобы лично отдать дань уважения Ее Величеству. А те, кто не имеет возможности сделать это лично, могут проследить за процессией в прямом эфире.

Люди готовы часами стоять в очереди и даже ночевать на улице, ради того, чтобы зайти в дворец и пройти мимо гроба королевы. И поток желающих не убавляется, все хотят успеть проститься с Елизаветой II, потому что благодарны за все, что она сделала для монархии за 70 лет правления. Каждый подходит и становится напротив гроба королевы, склоняет голову и проходит мимо, некоторым сложно удержать слезы.

Известно, что проститься с королевой Великобритании можно будет до 18 сентября, а в понедельник, 19 сентября, в 11.00 по местному времени начнутся государственные похороны, которые также будут транслировать по телевидению. Ожидается, что за процессией будут следить миллионы людей из разных уголков планеты.

«Курсор» писал ранее, что на похороны королевы Елизаветы II приедут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира. Но приглашения не были отправлены представителям всего трех стран.