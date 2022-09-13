Представителей каких стран не пригласили на похороны Елизаветы II

В понедельник, 19 сентября, в Лондоне состоятся похороны королевы Великобритании Елизаветы II. На траурную церемонию приедут высокопоставленные лица со всего мира. Правда, пригласительные были отправлены не всем.
Об этом сообщает издание Reuters.
В британском правительстве отметили, что на похоронах не будут присутствовать представители российской федерации*, Беларуси и Мьянмы. Первые две страны находятся под ограничительными мерами в связи с войной в Украине. В «черных списках» в частности высшее руководство этих государств. А Иран будет представлен только на уровне послов.
В большинстве остальных стран мира на официальную церемонию похорон Елизаветы II, приглашены главы государств с одним сопровождающим лицом. В общей сложности на ней ожидается присутствие около 500 глав государств и правительств, членов королевских семей и других высокопоставленных лиц.
«Курсор» писал ранее, что 8 сентября в Букингемском дворце 96-летняя королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни.
Еще мы писали, кто будет представлять Израиль на похоронах королевы Елизаветы II.
Напомним, что 10 сентября, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, чтобы официально провозгласить королем Великобритании Чарльза III.
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