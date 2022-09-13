Представителей каких стран не пригласили на похороны Елизаветы II

На похороны королевы Елизаветы II приедут около 500 высокопоставленных лиц со всего мира. Но приглашения не были отправлены представителям всего трех стран.

В понедельник, 19 сентября, в Лондоне состоятся похороны королевы Великобритании Елизаветы II. На траурную церемонию приедут высокопоставленные лица со всего мира. Правда, пригласительные были отправлены не всем.

Об этом сообщает издание Reuters.

В британском правительстве отметили, что на похоронах не будут присутствовать представители российской федерации*, Беларуси и Мьянмы. Первые две страны находятся под ограничительными мерами в связи с войной в Украине. В «черных списках» в частности высшее руководство этих государств. А Иран будет представлен только на уровне послов.

В большинстве остальных стран мира на официальную церемонию похорон Елизаветы II, приглашены главы государств с одним сопровождающим лицом. В общей сложности на ней ожидается присутствие около 500 глав государств и правительств, членов королевских семей и других высокопоставленных лиц.

«Курсор» писал ранее, что 8 сентября в Букингемском дворце 96-летняя королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни.

Еще мы писали, кто будет представлять Израиль на похоронах королевы Елизаветы II.

Напомним, что 10 сентября, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, чтобы официально провозгласить королем Великобритании Чарльза III.

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