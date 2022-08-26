Какие корабли потеряли ВСУ во время боев против россиян в Черном море

Это по сути первое официальное объявление о количестве кораблей, потерянных Украиной при защите своего Черноморского побережья.

Офис Президента Украины 24 августа 2022 года разместил сообщение о том, что глава государства и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим ВСУ, проявившим особую отвагу.

Среди награжденных был капитан водолазного бота ВМСУ «Нетешин» штаб-старшина Соколовский. И благодаря этому стали известны важные детали, касающиеся боевой работы Военно-Морских Сил Украины во время боев против россиян в Черном море.

Первая – бот «Нетешин» под командованием Соколовского был задействован для поиска погибших моряков из патрульного катера «Славянск» типа Island и рейдового тральщика «Геническ», которые были утоплены авиацией россиян.

И это по сути первое официальное объявление о количестве кораблей, потерянных Украиной при защите своего Черноморского побережья, время и обстоятельства потери – не раскрываются. Команда «Нетешина» в первую очередь спасала именно тела погибших собратьев. В то же время отмечается, что из потопленных кораблей также удалось забрать средства связи и артиллерийское вооружение.

Вторая интересная деталь – водолазный бот «Нетешин», имеющий длину корпуса всего 40 метров, в период с 24 февраля по 23 мая 2022 года выполнял установку мин в Черном море для защиты побережья на юге Украины.

Очевидно, что для выполнения такой задачи «Нетешин» не имел «штатного» оборудования. Поэтому эксперты военного портала Defense Express отмечают «изобретательность и храбрость моряков ВМСУ, успешно преградивших минами путь для десантных кораблей ВМФ рф».

Как ранее писал «Курсор», ВМС Украины заявили, что большой российский десантный корабль был уничтожен в оккупированном порту.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!