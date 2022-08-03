Канада: Евреи в прошлом году чаще всего подвергались преступлениям на почве ненависти

380 000 канадских евреев были наиболее подверженным нападкам религиозным меньшинством в связи с преступлениями на почве ненависти, о которых сообщалось в полицию в 2021 году.
По данным Статистического управления Канады, еврейская община, составляющая около 1% населения страны, стала жертвой 14% зарегистрированных преступлений на почве ненависти. По данным бюро, число зарегистрированных преступлений на почве ненависти среди евреев выросло на 47% по сравнению с 2020 годом.
«Мы глубоко обеспокоены тем, что в 2021 году в Канаде вновь возросло число преступлений на почве ненависти», — говорит Шимон Кофлер Фогель, глава Центра по делам Израиля и еврейства. Эта тревожная тенденция ясно доказывает необходимость более активных мер, чтобы остановить растущую ненависть, направленную против разнообразных канадцев по признаку их идентичности».
Курсор ранее писал, что раввин Якоб Герцог назначил себя главным раввином Саудовской Аравии. Самопровозглашенным раввином Саудовского королевства стал бывший капеллан Армии обороны Израиля. Своей целью раввин считает помощь евреям, которые приезжают в страну для туризма или работы.