Канада: Евреи в прошлом году чаще всего подвергались преступлениям на почве ненависти

По данным Статистического управления Канады, число зарегистрированных преступлений на почве ненависти среди евреев выросло на 47% по сравнению с 2020 годом.

380 000 канадских евреев были наиболее подверженным нападкам религиозным меньшинством в связи с преступлениями на почве ненависти, о которых сообщалось в полицию в 2021 году.

По данным Статистического управления Канады, еврейская община, составляющая около 1% населения страны, стала жертвой 14% зарегистрированных преступлений на почве ненависти. По данным бюро, число зарегистрированных преступлений на почве ненависти среди евреев выросло на 47% по сравнению с 2020 годом.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что в 2021 году в Канаде вновь возросло число преступлений на почве ненависти», — говорит Шимон Кофлер Фогель, глава Центра по делам Израиля и еврейства. Эта тревожная тенденция ясно доказывает необходимость более активных мер, чтобы остановить растущую ненависть, направленную против разнообразных канадцев по признаку их идентичности».