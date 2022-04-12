Канада сообщила о намерении запретить отрицание Холокоста

Правительство Канады сообщило, что запретит отрицание Холокоста. Правящая правительственная коалиция Либеральной партии и оппозиционная Консервативная партия объявили, что поддерживают это решение.

В уголовный кодекс будет добавлена формулировка, запрещающая отрицание Холокоста.

Коалиция прокомментировала, что данный шаг соответствует существующим канадским законам, по которым наступает уголовная ответственность за разжигание ненависти и поощрение геноцида.

Министр общественной безопасности Марко Мендичино заявил: «В Канаде нет места антисемитизму и отрицанию Холокоста». Он пояснил, что Канада обязалась запретить умышленное поощрение антисемитизма отрицания или преуменьшения его значения.

«Холокост был одной из самых мрачных глав в истории человечества. Мы должны сохранить память о нем, бороться с современным антисемитизмом и недвусмысленно заявить: «Никогда больше»», — добавил он.

Таким образом, Канада присоединилась ко многим европейским странам, включая Германию, в которых предусмотрена уголовное наказание за отрицание Холокоста.

«Курсор» передавал, что в Израиле проживает 166 тысяч человек, переживших Холокост, 90% из которых старше 80 лет. Данные были опубликованы накануне ежегодного Международного дня памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться в четверг — в день освобождения концлагеря Освенцим Красной армией в 1945 году.

Также ранее сообщалось, что Панеряйский мемориал на месте массового убийства евреев в Литве осквернили российскими символами. Российские символы Z и V вновь осквернили памятник жертвам Холокоста, находящийся в Латвии. В 1941-1944 годах на этом месте были расстреляны больше 50 тысяч евреев.