Кандидата в президенты Франции еврейского происхождения обвинили в сексуальных домогательствах

Кандидат в президенты Франции от правых сил Эрик Земмур обвиняется восемью женщинами в сексуальных домогательствах, совершенных начиная с 1999 года.

Семь женщин уже выдвинули свои обвинения в прошлом году, а восьмая женщина добавила свои показания недавно.

Земмур отвергает любые обвинения в сексуальных домогательствах, заявляя, что он не будет комментировать свою личную жизнь. Также он утверждает, что эти женщины не имеют доказательств и просто лгут.

Одна из предполагаемых жертв насилия сказала, что земмур приставал к ней в лифт в 2015 году, когда он еще работал журналистом.

Другая сказала, что однажды он попросил ее зайти в его офис, чтобы помочь ему решить проблему с компьютером, а затем водил рукой вверх и вниз по ее спине, пока она работала, так что она чувствовала себя некомфортно.

Согласно опросу во Франции, Земмур может рассчитывать примерно на 12% голосов в первом туре президентских выборов, который намечен на 10 апреля. Он и еще один кандидат от правых занимают третье место, уступая более авторитетному кандидату Марин Ле Пен, набравшей около 18% голосов в опросах. Однако лидером является действующий президент Эммануэль Макрон, которому опросы дают 31% голосов в первом туре.

Кандидат в президенты еврейского происхождения Эрик Земмур был трижды осужден за разжигание ненависти к меньшинствам, в том числе за то, что в 2019 году заявил, что большинство наркоторговцев во Франции были африканцами или арабами.

«Курсор» писал ранее, что еврейские демократы высказались с критикой в адрес директора Amnesty International.