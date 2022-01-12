Тысячи бедуинских женщин участвуют в мошеннических схемах с социальным обеспечением

Данные Национального страхования также показывают, что около десяти процентов бедуинских женщин, получающих пособие по беременности и родам, одиноки.

В новом докладе, представленном на этой неделе министру юстиции Айелет Шакед, приводятся новые данные, которые могут свидетельствовать о феномене фиктивных разводов в бедуинском обществе.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Показан особенно высокий процент по сравнению с их населением, и есть подозрение, что это афера. Ведомство национального страхования нанимает от своего имени следователей для предотвращения мошенничества. В районе Беэр-Шевы только шесть следователей проводят расследования по подозрению в мошенничестве.

В 2017 году матери-одиночки и одинокие женщины из бедуинского сектора получили пособия по поддержке доходов в размере 103,5 млн шекелей. По данным Центрального статистического бюро, доля неполных семей с детьми среди бедуинов является самой высокой в стране и составляет 10,2 процента всех бедуинских семей по сравнению с лишь 5,8 процента еврейских неполных семей с детьми.

Данные Национального страхования также показывают, что около десяти процентов бедуинских женщин, получающих пособие по беременности и родам, одиноки. В ответ на запрос движения «Регавим» Институт национального страхования признал, что в последние годы не проводилось никаких расследований по разоблачению фиктивного явления развода в бедуинском секторе, хотя это могло бы ежегодно экономить десятки миллионов шекелей.

Ранее Курсор сообщал, что министерская комиссия утвердила закон, который лишает арабов права на воссоединение семей.

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