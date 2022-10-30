Картина известного художника 75 лет провисела в музее верх тормашками

Картина нидерландского художника Пита Мондриана, который одновременно с Кандинским и Малевичем положили начало абстрактной живописи, на протяжение десятилетий висела в музее вверх тормашками.

Об этом сообщает издание News.sky

Картина была выставлена неправильно 75 лет в Музее современного искусства в Нью-Йорке (США). Полотно представляет собой сложную переплетающуюся решетку из красной, желтой и синей клейкой ленты. Впервые картина была представлена публике в 1945 году в Нью-Йорке, после чего в 1980 она попала в Художественное собрание федеральной земли Германии Северный Рейн — Вестфалия.

На то, что произведение искусства может висеть неправильно, обратила внимание Мейер-Бюзер. Она проанализировала порядок приклеенных полос и пришла к выводу, что, если смотреть на полотно в том виде, в котором оно выставляется, то стает очевидно, что художник клеил полосы снизу вверх. Но такая техника довольно сложная.

Мейер-Бюзер рассказала о своих предположениях другим кураторам и они поняли, что это очень очевидно. Она отметила, что на 100% уверена в том, что картина все время видела вверх тормашками.

Однако несмотря на открытие, сотрудники музея трогать картину не будут, потому что существует риск повредить работу художника, повесив ее в исходном положении.

«Курсор» писал ранее, что картину нидерландского художника Ван Гога, которая более 135 лет была спрятана под другим его произведением, ученым удалось воссоздать с помощью искусственного интеллекта.