Картина про российского оппозиционера Навального получила Оскар

В Лос-Анджелесе на 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» фильм «Навальный», снятый канадским режиссером Дэниэлом Роэром, получил премию в категории «Лучший документальный фильм».[easy-tweet tweet=»
‘Navalny’ wins Best Documentary Feature #Oscars95 pic.twitter.com/A3ay6uuWso
— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023
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Награду получили жена российского оппозиционера вместе с детьми. «Мой муж сидит в тюрьме, потому что говорит правду. Мой муж в тюрьме только за защиту демократии. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен и когда наша страна будет свободна», – заявила Юлия Навальная», — заявила жена Алексея Навального.
В то же время, режиссер Дэниэл Роэр поблагодарил семью политического деятеля и расследователей Bellingcat Христо Грозева и ФБК Марию Певчих за их смелость.
Ранее «Курсор» писал о том, что Великобритания «всецело» поддерживает лидера российской оппозиции Алексея Навального, заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, призывая россию* освободить его после сообщений о том, что он был переведен в лагерь строгого режима подальше от москвы.