Россия заявила о готовности к мирным переговорам

О приостановке переговоров между россией и Украиной 17 мая заявили заместитель министра иностранных дел рф Андрей Руденко и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Главный переговорщик россии* заявил в четверг, что Москва готова возобновить мирные переговоры с Украиной, но пока не получила ответа на свои последние предложения.

С тех пор как в марте между двумя сторонами проводились периодические переговоры, включая громкую встречу делегаций в Стамбуле, переговоры между россией и Украиной зашли в тупик.

Ведущий российский переговорщик Владимир Мединский заявил в четверг, что в отсутствии прогресса виноват Киев.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!