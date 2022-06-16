Россия заявила о готовности к мирным переговорам

Главный переговорщик россии* заявил в четверг, что Москва готова возобновить мирные переговоры с Украиной, но пока не получила ответа на свои последние предложения.
С тех пор как в марте между двумя сторонами проводились периодические переговоры, включая громкую встречу делегаций в Стамбуле, переговоры между россией и Украиной зашли в тупик.
Ведущий российский переговорщик Владимир Мединский заявил в четверг, что в отсутствии прогресса виноват Киев.
«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!