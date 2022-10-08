Катарская ферма Heenat Salma оптимизировала технологии для выращивания овощей в пустыне

Ферма Heenat Salma в Катаре может стать отличным примером для Израиля. Земледельцы оптимизировали экологические технологии для обеспечения восстановительного роста в пустынных районах.

Благодаря расширению производства овощей, выращенных с использованием гидропоники, местное производство увеличилось с 66 тысяч тонн до более чем 103 тысяч тонн только в прошлом году.

Об этом 8 октября сообщает Independent.

Суровые природные условия Катара, зависимость от импорта и блокады по суше, воздуху и морю привели к тому, что его жители начали активнее осваивать непригодные участки земли. Они обращают внимание на новые технологии для повышения продовольственной безопасности.

Он напомнил, что население Катара выросло с 11 тысяч человек в 1941 году до примерно 3 миллионов сегодня. Это заставляет искать пути для развития. Рекультивация и возделывание пустынь или деградировавших земель для выращивания продуктов питания может удовлетворить потребности растущего населения.

«Мы не можем продолжать в том же духе. Это просто не устойчиво» — рассказал владелец фермы Фахад Аль-Аттия.

Фермерская команда через Caravane Earth Foundation удовлетворяет глобальную потребность в этических подходах к местным сельскохозяйственным инициативам, движимым целью исцелить землю и жить синхронно с временами года. Со временем получены успешные показатели.

Ферма Heenat Salma — это лишь одна из инициатив, направленных на оптимизацию экологических технологий для обеспечения восстановительного роста в пустынных районах. Это первый в своем роде эксперимент с органическим земледелием в стране, расположенный глубоко в пустыне, среди общин Шахания. В 2019 году фонд объединил группу экспертов в области агрономии, архитектуры и водной инфраструктуры для разработки целостной модели фермы и 10-летней стратегии, направленной как на преобразование обычной фермы в центр регенеративного сельского хозяйства, так и на внедрение эффективной пермакультуры в экстремальных климатических условиях Аравийского полуострова.

Ранее «Курсор» сообщал, что в израильской пустыне Арава пытаются вырастить «косметическое дерево».