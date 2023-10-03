Зрителям девушки пришлось это по душе.

Популярную в Таиланде блогершу Чанчиру Супарат поколотил кенгуру, когда она вела прямую трансляцию.

Девушка вела прямой эфир из зоопарка в видеостриминговом сервисе Twitch. Она приблизилась к кенгуру и села на корточки, чтобы приблизиться к животным.

Однако один из кенгуру стал агрессивным, подпрыгнул к блогерше и несколько раз ударил ее, используя для этого передние лапы. Это шокировало Чанчиру и она убежала, что, впрочем, пришлось по душе зрителям трансляции.

Также "Курсор" сообщал, что американец показал в сети прогулку с самой большой кошкой в мире.