Американец показал в сети прогулку с самой большой кошкой в мире

По весу хищник достигает 319 килограммов, а разгоняться он способен до 60 километров в час.

Американец Майкл Холстон из города Мертл-Бич, штат Южная Каролина (США), показал на видео прогулку огромного лигра по кличке Аполлон. Это гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой.

Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале THE REAL TARZANN.

По весу хищник достигает 319 килограммов, а разгоняться он способен до 60 километров в час. Холстон уверен, что это «самая большая кошка в мире».

Опубликованное мужчиной видео уже набрало 102 тысячи просмотров. В комментариях пользователи сравнили животное с доисторическим саблезубым тигром, вымершим около 42 тысяч лет назад.

Лигр – крупнейший представитель семейства кошачьих, ныне существующих. Лигр может достигать длиной четырех и более метров, а его вес превышает 300 килограммов.

Как информировал Курсор, если вы заметили, что кот на подоконнике начал «стрекотать» и вилять задней частью туловища, не волнуйтесь, с вашим питомцем все в порядке.

Такие странные звуки, напоминающие стрекотание, — просто проявление охотничьего инстинкта кота, когда он увлечен. Подобно охотнику, который использует специальные свистки для приманивания диких птиц, кот подзывает добычу, издавая звуки, чем-то напоминающие то ли стрекотание насекомых, то ли чириканье птиц.

Также Курсор сообщал, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.

До этого мы сообщали, как правильно расшифровать мяуканье кота. Коты общаются с внешним миром путем мяуканья, урчания и даже рычания. Таким образом домашние любимцы контактируют с другими животными и людьми, а причины этому могут быть разные.