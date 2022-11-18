Кевин Спейси обвинен в семи новых сексуальных преступлениях

В новых обвинениях есть три пункта о непристойном нападении на одного мужчину, три пункта о сексуальном насилии и один пункт о побуждении человека к интиму без его согласия.

Голливудский актер Кевин Спейси снова в центре скандалов. Его обвинили в семи новых преступлениях сексуального характера. Отмечается, что он их якобы совершил в Великобритании против одного мужчины в период с 2001 по 2004 года.

Об этом сообщает CNN.

В новых обвинениях есть три пункта о непристойном нападении на одного мужчину, три пункта о сексуальном насилии и один пункт о побуждении человека к интиму без его согласия.

На данный момент прокуратурой были выдвинуты новые уголовные обвинения против 63-летнего актера. Это стало возможным после того, как были получены доказательства, собранные столичной полицией во время расследования. Об этом сообщила руководительница специального отдела борьбы с преступностью Розмари Эйнсли.

Суд над Кевином Спейси назначен на июнь 2023 года. При этом актер все обвинения отрицает.

Как сообщал Курсор, в октябре Кевин Спейси добился отклонения одного из обвинений в сексуальном насилии. 50-летний Энтони Рэпп утверждал, что известный актер сексуально к нему домогался еще в 1986 году, когда Рэпп был в 14-летнем возрасте.

По словам Рэппа, Спейси в состоянии алкогольного опьянения, которому тогда было 26 лет и который выступал на Бродвее, забрался на него сверху на вечеринке в его квартире на Манхэттене.

Ранее Курсор писал о том, что Кевин Спейси получил обвинение от лондонской прокуратуры за четыре случая сексуального домогательства по отношению к мужчинам.