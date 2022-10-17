Кевин Спейси добился отклонения одного из обвинений в сексуальном насилии

Истец утверждал, что оскароносный актер приставал к нему на вечеринке более 30 лет назад.

50-летний мужчина утверждал, что известный актер сексуально к нему допомагался в 1986 году, когда Рэпп был в 14-летнем возрасте. Однако, его иск не удовлетворили.

Об этом сообщает Reuters.

Окружной судья США Льюис Каплан отклонил иск Рэппа о преднамеренном причинении эмоционального стресса. В суде заявили, что в иске повторяются его обвинения в нанесении побоев Спейси, которому сейчас 63 года.

50-летний Рэпп в октябре этого года заявил, что Спейси в состоянии алкогольного опьянения, которому тогда было 26 лет и который выступал на Бродвее, забрался на него сверху на вечеринке в его квартире на Манхэттене.

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