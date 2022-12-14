Китаец заплатил штраф за то, что откинул спинку сиденья в поезде

В китайской провинции Хунань в поезде произошел инцидент, который стоил одному из пассажиров 3,3 тысячи юаней (475 долларов).

Об этом пишет CNN.

Студент из города Ухань сидел в кресле поезда и работал за новым ноутбуком на складном столике, а пассажир сидящий впереди, резко откинул сиденье и повредил экран устройства. На фоне этой ситуации и возник конфликт. Студент уведомил об инциденте полицию и потребовал от попутчика компенсацию за сломанный ноутбук, но мужчина отказался платить.

В итоге студент отремонтировал его за свои средства, а потом подал на обидчика в суд, потребовав 4,7 тысячи юаней (около 676 долларов) для покрытия расходов. Народный суд округа Сянъинь в китайской провинции Хунань обязал пассажира выплатить компенсацию, но лишь 70 процентов от указанной суммы — 3,3 тысячи юаней (475 долларов).

Суд подчеркнул, что в поезде есть объявления, где сказано, что прежде, чем откинуть сиденье кресла, попутчику нужно свериться с пассажиром, сидящим позади.

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