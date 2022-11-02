Китаец скрыл от своей семьи выигрыш в 30 миллионов долларов

Интересный подход к системе заполнения лотерейных билетов, принес свои плоды, но выигрыш джекпота в 30 млн долларов китаец решил утаить от жены и семьи.

Житель Китая выиграл в лотерею 30 миллионов долларов — огромную сумму, но не рассказал своей семье о таком везении.

Чтобы скрыть свою личность, победитель розыгрыша явился на церемонию поздравления в костюме героя-аниме, пишет Asia One.

Мужчина представился организаторам как «Мистер Ли», а на вручение выигрыша пришел в костюме из мультфильма и с маской на лице. Он поделился с репортерами, что в полном восторге от своего выигрыша, но при этом своей радостью не поделился с семьей или друзьями. Кстати, по китайским законам полученные в розыгрыше средства являются общим имуществом семейной пары.

Мужчина объяснил свой поступок заботой о семье: «Я не рассказал жене и сыну о получении выигрыша. Я волнуюсь, что они почувствуют свое особое положение по сравнению с другими людьми и перестанут усердно работать и учиться».

Везунчик рассказал, что постоянно играет в лотерею около десяти лет, хотя о таком выигрыше даже не мечтал. К примеру, в этот раз он купил 40 лотерейных билетов на 80 юаней (11 долларов США) и все заполнил одной и той же комбинацией из семи цифр. Причем в прошлые годы он выбирал те же семь номеров, потому что они «выглядели круто». В результате каждый выигрышный билет принес «мистеру Ли» миллионы.

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