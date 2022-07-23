Китай хочет защитить Землю от астероидов с помощью Луны

Прежде чем приступить к работе на Луне, Китай сначала запустит спутники на лунную орбиту, чтобы проверить свои новейшие технологии наблюдения, отслеживания и перехвата. Исследователи предположили, что эти спутники потенциально могут использоваться для защиты национальной безопасности Китая, если телескопы и датчики будут направлены на Землю.

Китайская «Система планетарной обороны» в последнее время набирает обороты, и теперь пекинские исследователи планируют использовать Луну для защиты Земли от ударов астероидов, которые потенциально могут уничтожить город или человеческую цивилизацию, по словам ученых, участвующих в проекте.

На южном и северном полюсах Луны будут установлены два оптических телескопа, которые будут осматривать окружающее пространство на предмет любых угроз, которые могли ускользнуть от наземной сети раннего предупреждения, особенно тех, которые приближаются со слепой стороны, обращенной к Солнцу.

Новый проект предусматривает вывод на орбиту Луны вокруг Земли трех спутников-хранителей с грузом топлива и кинетического оружия, сообщил Ву Вейрен, главный конструктор китайской программы освоения Луны, в статье, опубликованной в китайском рецензируемом журнале Scientia Sinica Informationis.

Согласно запланированному проекту, когда система обнаружит небесное тело, способное нанести серьезный ущерб, она отправит один или все спутники-хранители на перехват астероида в короткие сроки, вплоть до недели, быстрее, чем это может сделать любая большая ракета, запущенная с Земли, по словам команды.

«Она будет иметь возможность перехватывать приближающиеся астероиды со всех направлений и сможет сформировать защитный круг диаметром примерно в два раза больше расстояния между Луной и Землей — около 800 000 км», — говорят Ву и его коллеги.

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