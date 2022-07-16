Астрономы показали удивительное изображение Космических скал

Туманность Киля была открыта Николя Луи де Лакайлем, французским астрономом, в 1751-52 годах. Астроном высматривал ее с мыса Доброй Надежды на Капском полуострове.

Космический телескоп Джеймс Уэбб – технология нового поколения. Он в разы мощнее телескопа Hubblе, который находится на орбите нашей Земли.

И вот на странице телескопа Уэбб появилось изображение космической туманности Киля. Эти космические скалы можно разглядеть во всей красе.

«Новый взгляд Уэбба дает нам редкую возможность заглянуть в звезды на самых ранних и быстрых стадиях их формирования. Для отдельной звезды этот период длится от 50 000 до 100 000 лет», — написали в описании под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NASA (@nasa)

Напомним, что туманность Киля — большая яркая туманность, которая в своих границах имеет несколько рассеянных звёздных скоплений. Примечательно, что внутри Туманности Киля находятся Туманность Гомункулус, Туманность Замочная Скважина, а также несколько рассеянных звёздных скоплений.

Ранее наш сайт сообщал, что ученые показали, что может произойти с Солнцем через миллионы лет.

Кроме того, Курсор писал, что ученые засекли странный сигнал из космоса, похожий на сердцебиение.

Еще напомним, что раскрыта давняя загадка ранних сверхмассивных черных дыр.